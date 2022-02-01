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Луиза Носкова прокомментировала результат Татьяны Сориной на Олимпиаде

Спорт, 14:35 10 февраля 2022

Федерация лыжных гонок во ВКонтакте | Фото: Федерация лыжных гонок во ВКонтакте

Тюменская лыжница Татьяна Сорина еще преподнесет сюрприз болельщикам на Олимпийских играх в Пекине. Такое мнение выразила олимпийская чемпионка Луиза Носкова.

"Татьяна Сорина – спортсменка уникальная, которая может собраться в самый нужный момент. Она триумфально вернулась в состав сборной России после рождения дочери. Честная, трудолюбивая и упорная, Татьяна еще сможет преподнести сюрприз", - подчеркнула Луиза Носкова.

Президент Олимпийского резерва Тюменской области болела за тюменку и отметила, что результат лыжных гонок во многом зависит от качества снега, погоды на соревнованиях, смазки, подобранной сервисерами и, конечно, от функциональной готовности спортсмена к участию, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

По результатам классической разделки на 10 км в Пекине Татьяна Сорина - на 10 месте среди 98 лучших спортсменов.

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# Луиза Носкова , лыжные гонки , Татьяна Сорина

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