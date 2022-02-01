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В Тюменской области законопроект о штрафах за нарушение тишины принят в первом чтении

Политика, 16:19 10 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Базовый региональный закон "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Тюменской области" приняли в первом чтении депутаты областной думы на заседании 10 февраля.

Закон закрепляет требования к обеспечению тишины и покоя граждан, а также определяет меры ответственности за их нарушения. Отметим, что автор данной законодательной инициативы - прокурор Тюменской области.

Кроме того, областной прокурор предложил депутатам внести соответствующие изменения в региональный Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которыми размеры административных штрафов за нарушение тишины устанавливаются для граждан - в размере от 1 до 2 тыс. рублей, для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, для юридических лиц - от 50 до 200 тыс. рублей. Данный законопроект также принят в первом чтении.

Фото: www.duma72.ru

Евгений Бабенко

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# облдума , прокуратура Тюменской области

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