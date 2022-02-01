Комплексное развитие улицы Камчатской обсудили в городской думе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

437 гектаров составляет общая площадь 12 территорий комплексного развития в областном центре. Предусмотрено расселение жителей с 256 тыс. квадратных метров жилья – индивидуального жилого фонда и аварийных домов. Запланированная будущая площадь составит более 30 млн квадратных метров.

Об этом на заседании постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию Тюменской городской думы сообщила исполняющая обязанности директора земельных отношений Мария Ерохина.

По ее словам, первой территорией, в отношении которой в 2021 году было принято постановление о комплексном развитии, – район ул. Камчатской площадью 24 гектара, на которых находится 46 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Снос 15 из них производится за счет городского бюджета, остальных – на средства застройщика. 18 домов уже расселены и снесены.

Также в настоящее время заключены договоры о комплексном развитии территорий в районе улиц Жуковского и Ставропольской. Прорабатываются решения о развитии 10 территорий в различных районах Тюмени – это улицы Береговая и 2-я Луговая, пос. ДОК и другие. Мария Ерохина уточнила, что площади и границы данных территорий определены условно и могут быть изменены.

Депутат Альбина Селезнева поинтересовалась, известно ли уже мнение жителей территории по ул. Камчатская, а также возможно ли внести изменения в проект и построить вместо запланированной парковки новое здание для школы искусств. "Район развивается, а существующее здание аварийное", - отметила она.

Мария Ерохина напомнила, что градостроительный кодекс предусматривает возможность высказать согласие на участие в развитии жителей многоквартирных домов, не признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу.

"Что же касается собственников индивидуальных домов, попадающих в границы территорий развития, изъятие их участков будет проводиться по законодательству по рыночной стоимости, в случае их несогласия вопрос будет решаться в судебном порядке, - добавила она. - Что касается строительства здания школы искусств, застройщик, в рамках принятых на себя обязательств разрабатывает проект планировки территорий, который он должен предоставить до 1 апреля 2022 года. Уже в рамках этого проекта застройщику будут высказаны наши предложения о размещении каких-либо объектов местного значения на первых этажах либо в отдельном здании".

Председатель постоянной комиссии Алексей Рагозин положительно оценил выполнение программы в областном центре. "Это развитие нашего города и у администрации Тюмени большие и правильные планы в этом направлении, - отметил он, подводя итог заседания. – Программа работает, и я считаю, что она будет выполнена". Алексей Рагозин также напомнил, что процедура изъятия земель под домами и квартир строго регламентирована.

Николай Ступников