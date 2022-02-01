Антон Машуков: для проектирования промышленного технопарка в Тюмени привлекут международных экспертов

с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram с личного аккаунта Антона Машукова в Instagram

Около 150 тыс. кв. метров промышленного технопарка ДСК 500, который создадут на ул. Камчатской в Тюмени, введут в эксплуатацию в 2025-2026 году.

Об этом в прямом эфире в соцсетях рассказал директор регионального департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков 10 февраля.

В ближайшее время будет объявлен международный конкурс на разработку архитектурной концепции объекта. Площадка предназначена для высокотехнологичных предприятий, в основном нефтегазового кластера.

"Это будет классная площадка. Привлечем международные компетенции, проектировщиков, чтобы объект был хорош и внешне, и с точки зрения внутренней организации пространств", – сказал Антон Машуков.

Проект даст региону 2000 новых рабочих мест и более 2,5 млрд рублей инвестиций, добавил он.

Ранее сообщалось, что в первую очередь проекта вложат более 5 млрд рублей. Всем процессом реновации займется Агентство инфраструктурного развития Тюменской области при поддержке регионального правительства.

Инна Пахомова