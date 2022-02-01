Коллектор на Вербной в Тюмени реконструируют до конца лета 2022 года

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Реконструкция коллектора продолжается на ул. Вербной в областном центре. На сегодня проложено 600 м трубы из 2 тыс. 300. Работа идет в стесненных условиях: с одной стороны - экологический парк, с другой - жилые дома и административные здания. Все работы планируется завершить до конца лета 2022 года, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Специалисты вскрывают дорожное полотно и выкапывают траншею шириной шесть и глубиной четыре метра.

"Мы рассматривали разные технологии прокладки труб, но самым оптимальным и безопасным в этих условиях является открытый способ. К сожалению, такая технология приносит ряд неудобств жителям. Стараемся их минимизировать", - рассказал главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Новый коллектор выполнен из современных прочных полимерных материалов, его толщина 11 см. В отличие от стального он не подвержен перепадам температур, влиянию газовой коррозии и воздействию трения песка, который, как наждачная бумага стирает, внутреннюю поверхность старых труб. К тому же специалисты отмечают его высокую пропускную способность.