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Коллектор на Вербной в Тюмени реконструируют до конца лета 2022 года

Экономика, 17:51 11 февраля 2022

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Реконструкция коллектора продолжается на ул. Вербной в областном центре. На сегодня проложено 600 м трубы из 2 тыс. 300. Работа идет в стесненных условиях: с одной стороны - экологический парк, с другой - жилые дома и административные здания. Все работы планируется завершить до конца лета 2022 года, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Специалисты вскрывают дорожное полотно и выкапывают траншею шириной шесть и глубиной четыре метра.

"Мы рассматривали разные технологии прокладки труб, но самым оптимальным и безопасным в этих условиях является открытый способ. К сожалению, такая технология приносит ряд неудобств жителям. Стараемся их минимизировать", - рассказал главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Новый коллектор выполнен из современных прочных полимерных материалов, его толщина 11 см. В отличие от стального он не подвержен перепадам температур, влиянию газовой коррозии и воздействию трения песка, который, как наждачная бумага стирает, внутреннюю поверхность старых труб. К тому же специалисты отмечают его высокую пропускную способность.

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# коллектор , реконструкция , Росводоканал

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