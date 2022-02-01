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Тюменец Денис Спицов взял золото в лыжной эстафете на Олимпиаде в Пекине

Губернатор, 14:47 13 февраля 2022

Тюменский спортсмен Денис Спицов в составе российской сборной завоевал золотую медаль в эстафете 4х10 км на Зимней Олимпиаде в Пекине.

"Мы сегодня снова первые в Пекине. За нашу сборную на третьем этапе бежал тюменец Денис Спицов. Для него это первое олимпийское золото и уже вторая медаль на этих Зимних играх", - написал в своих социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram губернатор Тюменской области Александр Моор.

Вместе с Денисом Спицовым глава региона поздравил с победой других российских участников олимпийской эстафетной гонки - Алексея Червоткина, Александра Большунова и Сергея Устюгова. Александр Моор поблагодарил президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе и тренеров за классную и мощную команду.

Отметим, что Денис Спицов принес Тюменской области второе олимпийской золото. Первую медаль высшего достоинства завоевала для региона лыжница Татьяна Сорина в эстафете 1х5 км 12 февраля.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Денис Спицов , лыжные гонки , Олимпийские игры

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