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В Тюмени ментор стартапов Екатерина Межень расскажет о профессиях, которые будут востребованы через 10 лет

Экономика, 09:47 15 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мастер-класс "Тенденции современного мира, бизнеса и профессии будущего" состоится в пространстве "Точка кипения" (ул. Республики, 142) 15 февраля в 19 часов. Участникам встречи расскажут, как найти себя на рынке труда в условиях максимальной роботизации и минимизации физического труда.

Какие профессии, в том числе новые, будут востребованы через пять–десять лет, объяснит практикующий предприниматель, ментор стартапов Екатерина Межень.

Для участия во встрече необходима регистрация по ссылке.

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# мастер-классы , профессии

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