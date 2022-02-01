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Юные тоболяки отправились на соревнования по футболу, волейболу и боксу

Спорт, 12:39 15 февраля 2022

ДЮСШ №2 во ВКонтакте | Фото: ДЮСШ №2 во ВКонтакте

Воспитанники тобольской ДЮСШ № 2 отправились на соревнования по футболу, волейболу, боксу, сноуборду и легкой атлетике, сообщает пресс-служба спортивного учреждения.

Футбольные команды "Тобол" и "Иртыш" примут участие в третьем туре открытого Кубка области по мини-футболу среди юношей 2008-2009 гг.р. Соревнования пройдут в Тюмени с 14 по 16 февраля.

С 15 по 26 февраля в Анапе состоятся финальные соревнования первенства России по волейболу среди девушек до 18 лет, в которых в составе сборной Тюменской области примут участие тоболячки Анастасия Абрамова, Мария Григорьева и Валерия Хмелева.

С 15 по 20 февраля в Тюмени состоится первенство Уральского Федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет. В соревнования примут участие воспитанники отделения бокса ДЮСШ № 2.

С 17 по 20 февраля в Омске пройдут Всероссийские соревнования "Кубок ЗМС Татьяна Зеленцовой", в которых примут участие воспитанники отделения легкой атлетики.

С 17 по 25 февраля в Ижевске состоится первенство России по сноуборду, в котором примут участие воспитанники отделения сноуборда ДЮСШ № 2.

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# бокс , волейбол , легкая атлетика , сноуборд , футбол

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