За долги по алиментам жительница Тюменской области отправилась на исправительные работы

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

К семи месяцам исправительных работ приговорил суд жительницу Сладковского района, задолжавшую своим детям более 160 тыс. рублей по алиментам, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как следует из материалов дела, женщина является матерью двух детей. По решению районного суда с 2011 года она должна была платить алименты.

Однако, не имея на то уважительных причин, подсудимая никаких мер к погашению задолженности не предприняла, официально не работала и не обращалась в центр занятости. Общая задолженность составила 167 тыс. 497 рублей.

В суде женщина свою вину признала и просила о рассмотрении дела в особом порядке. Суд с учетом всех обстоятельств дела назначил ей наказание в виде семи месяцев исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.