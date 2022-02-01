Футболисты "Тюмени" победили в товарищеском матче омский "Иртыш"

| Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте

Футболисты "Тюмени" одержали крупную победу в товарищеском матче в Омске против "Иртыша" - 3:0, сообщает пресс-служба клуба.

На 21 минуте капитан "Тюмени" Данил Карпов реализовал пенальти за нарушение в штрафной площади против Антона Кобялко. После перерыва дубль оформил Максим Казанков – 3:0.

Также на поле манежа "Красная звезда" сыграли дублеры "Тюмени" и "Иртыша". В этой встрече сильнее были хозяева - 3:1. В составе тюменцев гол на счету Никиты Ионина.

16 февраля дублеры "Тюмени" сыграют с основой "Иртыша", а первый состав "Тюмени" проверит свои силы в матче против "Енисея-2" из Красноярска.