  • 16 февраля 202216.02.2022среда
  • USD76,1660
    EUR86,2656
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Футболисты "Тюмени" победили в товарищеском матче омский "Иртыш"

Спорт, 12:12 16 февраля 2022

ФК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ФК "Тюмень" во ВКонтакте

Футболисты "Тюмени" одержали крупную победу в товарищеском матче в Омске против "Иртыша" - 3:0, сообщает пресс-служба клуба.

На 21 минуте капитан "Тюмени" Данил Карпов реализовал пенальти за нарушение в штрафной площади против Антона Кобялко. После перерыва дубль оформил Максим Казанков – 3:0.

Также на поле манежа "Красная звезда" сыграли дублеры "Тюмени" и "Иртыша". В этой встрече сильнее были хозяева - 3:1. В составе тюменцев гол на счету Никиты Ионина.

16 февраля дублеры "Тюмени" сыграют с основой "Иртыша", а первый состав "Тюмени" проверит свои силы в матче против "Енисея-2" из Красноярска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень , футбол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:12 16.02.2022Футболисты "Тюмени" победили в товарищеском матче омский "Иртыш"
11:16 16.02.2022Тюменские хоккеисты уступили по буллитам в Новокузнецке
10:24 16.02.2022Провокации против российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине не получают достойного отпора, считает эксперт
19:07 15.02.2022В Тюмени соберутся лучшие боксеры УФО