В России расширили перечень современных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перечень современных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов расширен в России, сообщает правительство страны в своем Телеграм-канале.

В обновленный список вошли 14 новых позиций. В их числе - технологии производства таких товаров, как синтетическое жидкое топливо из ненефтяного сырья; линейный полиэтилен низкой и высокой плотности; экскаваторы-погрузчики с функциями удаленного мониторинга и управления машинами в режиме реального времени; сварные трубы нефтяного сортамента; древесно-стружечные плиты.

Специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0) – это особый вид соглашения между инвестором и государством. В рамках СПИК инвестор реализует проект по внедрению или разработке современной технологии, чтобы на ее основе начать промышленное производство на территории России. Государство со своей стороны гарантирует инвестору выгодные условия для вложений и ряд льгот.