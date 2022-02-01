  • 16 февраля 202216.02.2022среда
  • USD76,1660
    EUR86,2656
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В России расширили перечень современных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов

Экономика, 15:08 16 февраля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Перечень современных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов расширен в России, сообщает правительство страны в своем Телеграм-канале.

В обновленный список вошли 14 новых позиций. В их числе - технологии производства таких товаров, как синтетическое жидкое топливо из ненефтяного сырья; линейный полиэтилен низкой и высокой плотности; экскаваторы-погрузчики с функциями удаленного мониторинга и управления машинами в режиме реального времени; сварные трубы нефтяного сортамента; древесно-стружечные плиты.

Специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0) – это особый вид соглашения между инвестором и государством. В рамках СПИК инвестор реализует проект по внедрению или разработке современной технологии, чтобы на ее основе начать промышленное производство на территории России. Государство со своей стороны гарантирует инвестору выгодные условия для вложений и ряд льгот.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Правительство РФ , технологии

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:08 16.02.2022В России расширили перечень современных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов
14:46 16.02.202228 млрд рублей направит правительство России на поддержку креативных индустрий
14:26 16.02.2022У "Тюменской марки" в юбилейный год появится единая площадка для участников и победителей
13:52 16.02.2022В Тюмени проекты 10 самозанятых получили грантовую поддержку в размере 1 млн рублей