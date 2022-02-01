28 млрд рублей направит правительство России на поддержку креативных индустрий

28 млрд рублей будет направлено на поддержку проектов в сфере креативных индустрий в следующие три года, сообщает правительство России. Средства поступят Президентскому фонду культурных инициатив, который проведет конкурс и предоставит гранты авторам самых креативных и значимых для общества проектов.

Принять участие могут негосударственные НКО, коммерческие организации, а также индивидуальные предприниматели.

Проекты принимают по направлениям: классическое и современное искусство;

театр; кино; музыка; литература; издательское дело; дизайн; мода; архитектура и урбанистика; мультимедиатехнологии; образовательные и наставнические проекты; проведение фестивалей, премий и арт-форумов.

В 2021 году поддержку получили 1,5 тыс. проектов, на реализацию которых было выделено 3,5 млрд рублей.