Единый день консультаций для предпринимателей будут проводить во всех муниципальных образованиях Тюменской области

| Фото: asi.ru | Фото: asi.ru

Единый день консультаций для предпринимателей будет проводиться во всех муниципальных образованиях Тюменской области. Ранее аналогичные встречи представителей бизнес-сообщества и органов власти организовывали только в Тюмени.

"Единый день консультаций - это площадка, где бизнесмен может задать любой вопрос органам власти и максимально оперативно получить ответ. В 2022 году принято решение о проведение данного мероприятия для предпринимателей в муниципальных образованиях Тюменской области. Очень рад, что правительство региона в лице губернатора Александра Моора поддержало эту инициативу", - написал уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Меньщиков в своем Instagram.

Работа по подготовке Единого дня консультаций в Тобольске уже началась. Мероприятие состоится 17 марта. Предполагается, что будут рассмотрены наиболее острые вопросы бизнеса и изменение действующего законодательства. Предприниматели могут направить свои предложения по электронной почте.

Напомним, что с 2020 года бизнес-омбудсмен совместно с Тюменским отделением "Деловой России" проводят Единый день консультаций для предпринимателей Тюмени.

Екатерина Исаева