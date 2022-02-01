Единый день консультаций для предпринимателей будут проводить во всех муниципальных образованиях Тюменской области
Единый день консультаций для предпринимателей будет проводиться во всех муниципальных образованиях Тюменской области. Ранее аналогичные встречи представителей бизнес-сообщества и органов власти организовывали только в Тюмени.
"Единый день консультаций - это площадка, где бизнесмен может задать любой вопрос органам власти и максимально оперативно получить ответ. В 2022 году принято решение о проведение данного мероприятия для предпринимателей в муниципальных образованиях Тюменской области. Очень рад, что правительство региона в лице губернатора Александра Моора поддержало эту инициативу", - написал уполномоченный по защите прав предпринимателей Павел Меньщиков в своем Instagram.
Работа по подготовке Единого дня консультаций в Тобольске уже началась. Мероприятие состоится 17 марта. Предполагается, что будут рассмотрены наиболее острые вопросы бизнеса и изменение действующего законодательства. Предприниматели могут направить свои предложения по электронной почте.
Напомним, что с 2020 года бизнес-омбудсмен совместно с Тюменским отделением "Деловой России" проводят Единый день консультаций для предпринимателей Тюмени.
Екатерина Исаева