3,2 млн рублей потратят на замену кровли в спорткомплексе "Карасульский" в Ишимском районе

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Кровлю заменят в спорткомплексе "Карасульский" в Ишимском районе. Из бюджета Тюменской области на капремонт выделено 3,2 млн рублей, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Спорткомплекс в поселке Октябрьский появился в 2005 году. С тех пор здесь воспитали не одно поколение талантливых спортсменов. Местные команды становились победителями и призерами областных и окружных соревнований по баскетболу, мини- футболу, хоккею и самбо.

В непосредственной близости от СК "Карасульский" проживают около пяти тысяч человек, но тренироваться сюда едут и из других муниципальных образований.

Работы планируется завершить в первом квартале 2022 года.