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Тюменка выиграла два золота на первенстве России по пауэрлифтингу

Спорт, 16:24 18 февраля 2022

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Две золотые медали завоевала тюменка Татьяна Быкова на первенстве России по пауэрлифтингу среди девушек 14-18 лет в Москве, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Воспитанница спортивной школы № 3 отличилась в весовой категории 84 кг. Девушка завоевала награды в упражнениях жим и классический жим. Ее результат в первой дисциплине составил 110 кг, во второй - 82,5 кг.

По итогам соревнований Татьяна Быкова завоевала путевку на первенство мира, которое пройдет в Казахстане.

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# пауэрлифтинг

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