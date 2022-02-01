Тюменские спасатели помогли застрявшей на загородной трассе семье

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Семье с двумя детьми, попавшей в беду на загородной трассе, помогли тюменские спасатели. Автомобиль Chevrolet Cruze, двигавшийся из Тюмени в Ялуторовский район, сломался в дороге, сообщает региональное МЧС.

В машине находились мужчина, женщина и двое малышей, одному из которых не исполнилось и года. На трассе произошла поломка - деформация тормозного цилиндра автомобиля, продолжать движение было невозможно.

На помощь семье пришли сотрудники МЧС, отбуксировавшие автомобиль до станции технического обслуживания. По дороге они связались с сотрудниками автосервиса, и к моменту прибытия неисправной машины техники смогли обеспечить быстрый ремонт.