Тюменские спасатели помогли застрявшей на загородной трассе семье
Семье с двумя детьми, попавшей в беду на загородной трассе, помогли тюменские спасатели. Автомобиль Chevrolet Cruze, двигавшийся из Тюмени в Ялуторовский район, сломался в дороге, сообщает региональное МЧС.
В машине находились мужчина, женщина и двое малышей, одному из которых не исполнилось и года. На трассе произошла поломка - деформация тормозного цилиндра автомобиля, продолжать движение было невозможно.
На помощь семье пришли сотрудники МЧС, отбуксировавшие автомобиль до станции технического обслуживания. По дороге они связались с сотрудниками автосервиса, и к моменту прибытия неисправной машины техники смогли обеспечить быстрый ремонт.