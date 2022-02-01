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Тюменцы сняли свою езду по полосе встречного движения на видео

Происшествия, 15:19 19 февраля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя Лады Приора привлекли к административной ответственности за езду по полосе встречного движения в Тюмени, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Тюменец грубо нарушал ПДД, а его пассажир в это время снимал на телефон друга, который ехал рядом по встречке на автомобиле Mercedes.

Видео попало в социальной сети. Автоинспекторы также подняли данные с камер видеонаблюдения, зафиксировавшие нарушения двух автомобилистов.

22-летний водитель Приоры привлечен к административной ответственности за проезд перекрестка на красный сигнал светофора и за выезд на встречную полосу.

В 2021 году у молодого водителя 43 нарушения ПДД, в том числе 20 – незаконная тонировка стекол, 13 – превышение скоростного режима.

Водителя автомобиля Mercedes в настоящее время разыскивают.

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# Госавтоинспекция Тюменской области

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