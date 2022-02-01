Тюменцы похитили из магазина два терминала оплаты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени полиция задержала подозреваемых в краже терминалов оплаты, возбуждены уголовные дела, сообщает УМВД региона.

Изучив записи камер наблюдения полицейские установили предполагаемых злоумышленников и задержали местных жителей 2003 и 2000 годов рождения.

Молодые люди уже знакомы сотрудникам полиции - в декабре 2021 года они совершили ряд подобных преступлений и были отпущены под подписку о невыезде.

Злоумышленники признались в преступлении и рассказали, что терминал оплаты они вывезли на автомобиле в гараж, где распилили его и достали деньги.

На следующий день подозреваемые обнаружили, что в торговой точке, где они похитили терминал, уже стоит новый аппарат. Дождавшись вечера молодые люди повторили уже отработанную схему. Сумма ущерба составила более 100 тыс. рублей.