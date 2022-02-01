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Российские хоккеисты стали серебряными призерами Олимпиады

Спорт, 11:45 20 февраля 2022

Олимпийский комитет России | Фото: Олимпийский комитет России

Сборная России по хоккею уступила в финальном матче Олимпийских игр в Пекине. Встреча с командой Финляндии завершилась со счетом -1:2.

Россияне повели в счете в первом периоде после шайбы Михаила Григоренко в большинстве. Однако во втором игровом отрезке Вилле Покка восстановил равенство, а в начале третьего периода Ханнес Бьорнинен стал автором победного гола.

Россияне не сумели защитить титул Олимпийских чемпионов. На играх-2018 в Пхенчхане они были золотыми призерами. Для сборной Финляндии победа на Олимпиаде стала первой в истории.

Евгений Новоселов

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# Олимпийские игры , хоккей

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