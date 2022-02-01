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Председателем жюри международного конкурса концепции ДСК 500 избран Андрей Пантелеев

Экономика, 12:24 21 февраля 2022

с личного аккаунта Андрея Пантелеева в Instagram

Председателем жюри международного конкурса концепции ДСК 500 избран заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Конкурс стартовал 17 февраля. Прием заявок начался. Определен и состав жюри.

"Конкурс на разработку архитектурной концепции ДСК 500 приглашает участников со всего мира с целью переосмыслить промышленную территорию и объекты в её структуре. Реновация ДСК 500 предполагает в ближайшей перспективе создание промышленного технопарка - самого крупного в России", - сказал Пантелеев.

Международный конкурс - это возможность создания нового многофункционального промышленного и технологического объекта, который позволит Тюменской области стать еще более привлекательной территорией для компаний, которые хотят развиваться и быть конкурентоспособными на глобальных рынках.

В состав жюри конкурса вошли 18 экспертов из разных областей деятельности, городов и стран.

В их числе архитектор, урбанист, идейный преобразователь Эйндховена в 1990-х годах в важнейший дизайнерский и научный центр, один из основателей выставки Dutch Design Week, Нидерланды, Кейс Донкерс. Архитектор-исследователь, профессор отделения реставрации, модификации, реконструкции и трансформации факультета Архитектуры, градостроительства и строительных наук Технологического университета Делфта, Нидерланды, Пауль Мёрс. Кандидат наук, профессор в Университете Ниша, исследователь в области проблем повторного использования бывших промышленных зданий, Сербия, Лилиана Евремович.

Жюри конкурса ожидает, что его участники смогут решить следующие задачи: разработка архитектурных решений для создания объекта с разнообразным набором функций, видов деятельности и сценариев использования; создание многофункционального объекта с возможностью трансформаций и преобразований для осуществления производственной, научно-образовательной, общественной и других видов деятельности; и другие.

Заявки на конкурс принимают на сайте DSK500.com. Итоги станут известны до 20 июня 2022 года. Призеры получат денежные вознаграждения от 600 тыс. до 1 млн 200 тыс. рублей.

Работы по реновации ДСК 500 пройдут с 2024 по 2025 годы. В первую очередь проекта вложат более 5 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов.

Анжела Лебедева

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# Андрей Пантелеев , ДСК 500 , инфраструктура , реновация

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