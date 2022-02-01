Председателем жюри международного конкурса концепции ДСК 500 избран Андрей Пантелеев
Председателем жюри международного конкурса концепции ДСК 500 избран заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Конкурс стартовал 17 февраля. Прием заявок начался. Определен и состав жюри.
"Конкурс на разработку архитектурной концепции ДСК 500 приглашает участников со всего мира с целью переосмыслить промышленную территорию и объекты в её структуре. Реновация ДСК 500 предполагает в ближайшей перспективе создание промышленного технопарка - самого крупного в России", - сказал Пантелеев.
Международный конкурс - это возможность создания нового многофункционального промышленного и технологического объекта, который позволит Тюменской области стать еще более привлекательной территорией для компаний, которые хотят развиваться и быть конкурентоспособными на глобальных рынках.
В состав жюри конкурса вошли 18 экспертов из разных областей деятельности, городов и стран.
В их числе архитектор, урбанист, идейный преобразователь Эйндховена в 1990-х годах в важнейший дизайнерский и научный центр, один из основателей выставки Dutch Design Week, Нидерланды, Кейс Донкерс. Архитектор-исследователь, профессор отделения реставрации, модификации, реконструкции и трансформации факультета Архитектуры, градостроительства и строительных наук Технологического университета Делфта, Нидерланды, Пауль Мёрс. Кандидат наук, профессор в Университете Ниша, исследователь в области проблем повторного использования бывших промышленных зданий, Сербия, Лилиана Евремович.
Жюри конкурса ожидает, что его участники смогут решить следующие задачи: разработка архитектурных решений для создания объекта с разнообразным набором функций, видов деятельности и сценариев использования; создание многофункционального объекта с возможностью трансформаций и преобразований для осуществления производственной, научно-образовательной, общественной и других видов деятельности; и другие.
Заявки на конкурс принимают на сайте DSK500.com. Итоги станут известны до 20 июня 2022 года. Призеры получат денежные вознаграждения от 600 тыс. до 1 млн 200 тыс. рублей.
Работы по реновации ДСК 500 пройдут с 2024 по 2025 годы. В первую очередь проекта вложат более 5 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов.
Анжела Лебедева