Тобольский производитель питьевой воды открывает офис в Тюмени

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Производитель бутилированной питьевой воды в Тобольске ООО "Аква-сервис" выходит на тюменский рынок, их поручителем по кредиту на покупку помещения стал "Гарантийный фонд", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

"В Тобольске мы занимаемся водой 13 лет, и тех объемов, которые дает наш город, нам уже недостаточно. Поэтому решили создать дополнительно производство в Тюмени. В течение полутора лет процент по кредиту будет всего 8,5 — это почти в 2 раза меньше, а на старте нового производства эту помощь сложно переоценить", - рассказал руководитель ООО "Аква-сервис" Павел Кошкарёв.

Предприниматели, развивающие малый бизнес, могут получить поручительство по банковскому кредиту, микрозайму, а также по договору финансовой аренды. В 2021 году гарантийной поддержкой воспользовались 189 предпринимателей. Это вдвое больше, чем в 2020 г.

Помощь оказывают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".