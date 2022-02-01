Тюменcкое предприятие производит оборудование для нефтяников, не имеющее аналогов в России

| Фото: iato.ru | Фото: iato.ru

Пробковый кран новой конструкции для колтюбинговых систем производит в Тюмени компания "ТерминалСтройИнвест". Оборудование запатентовано, не имеет аналогов в России, по качественным характеристикам превосходит зарубежные аналоги, его стоимость ниже в два раза, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Предприятие занимается созданием нефтегазопромыслового оборудования и комплектующих к нему уже 15 лет. Оно имеет собственное конструкторское бюро, которое оперативно создает детализированные чертежи, проектирует нестандартное оборудование и металлоконструкции.

Чтобы расширить производство, в 2021 году при поддержке Регионального центра инжиниринга подрядчиком для предприятия была разработана программа модернизации.

"На 2022 год мы для себя поставили достаточно амбициозные планы. Это в первую очередь, расширение зоны присутствия в регионе, и конечно, поставки за пределы РФ. А чтобы удовлетворить спрос компаний нефтегазосервисной отрасли, необходимо создание дополнительных высококвалифицированных мест. Для достижения всех намеченных планов нам предстоит пройти следующий этап модернизации нашего производства", - сказал директор ООО "ТерминалСтройИнвест" Дмитрий Кобелев.

По вопросам предоставления услуг Регионального центра инжиниринга центра "Мой бизнес" можно обратиться по телефону +7 (3452) 499944 доб. 501 или на эл почту zagvazdina@iato.ru.