Тюменские олимпийцы подарили болельщикам массу позитивных эмоций, сказал Евгений Хромин

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Мы гордимся тюменскими лыжниками, благодарны нашим спортсменам за их высочайшие достижения, за проявленное мужество, силу воли, за любовь к своей Родине. Они подарили нам огромное число позитивных эмоций.

Об этом сказал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин во время встречи олимпийцев Дениса Спицова и Ивана Якимушкина в аэропорту Рощино 22 февраля.

"Видно, что у наших спортсменов есть усталость, сказывается ночной перелет. У них за плечами гонки разной дистанции, переживания. Мы постарались сегодня встретить их тепло. Из-за ограничений не получилось привлечь большее количество людей, в том числе детей, которые занимаются лыжным спортом", - говорит он.

Напомним, по итогам участия в XXIV Олимпийских играх в Пекине лыжник Денис Спицов стал обладателем золотой и серебряной медалей, Иван Якимушкин, который впервые участвовал в Олимпийских играх, завоевал серебро.

Лыжники пробудет дома всего два дня, впереди у них этап Кубка мира в финском Лахти с 26 февраля. В марте в Тюмени они выйдут на старт финала Кубка мира.

Анжела Лебедева