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В Тюменской области объявлен сбор средств для жителей Донбасса

Губернатор, 19:37 22 февраля 2022

Фото: ИА «Тюменская линия»

В Тюменской области открыт благотворительный счет для оказания материальной помощи жителям Донбасса. О сборе средств для жителей ЛНР и ДНР сообщил губернатор Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

"Обращаюсь ко всем неравнодушным руководителям и коллективам организаций, предприятий, к предпринимателям и всем тюменцам с просьбой оказать жителям ЛНР и ДНР возможную материальную помощь. Региональный центр "Семья" сегодня открыл благотворительный расчетный счет для сбора средств. Реквизиты благотворительного расчетного счета можно найти на сайте центра", - написал глава региона.

С первых дней жители Тюменской области откликнулись на просьбу о помощи и приносят продукты длительного хранения, вещи в пункты сбора гуманитарной помощи. Они открыты по всему региону.

"Тюменцы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Огромное спасибо вам, дорогие друзья, за доброту и отзывчивость. Я уверен, что все будет хорошо. Твердая и принципиальная позиция нашего президента, нашей страны, нашего народа позволит людям в Донецкой и Луганской народных республиках жить под мирным небом", - уверен он.

Фото из личного аккаунта Александра Моора в Instagram Фото из личного аккаунта Александра Моора в Instagram Фото из личного аккаунта Александра Моора в Instagram Фото из личного аккаунта Александра Моора в Instagram Фото из личного аккаунта Александра Моора в Instagram Фото из личного аккаунта Александра Моора в Instagram ﻿

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# Александр Моор , благотворительность , Донбасс

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