Геннадий Чеботарев: решение президента о спецоперации в Донбассе - верное и обоснованное

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении специальной военной операции в Донбассе - единственное верное и взвешенное в сложившейся ситуации. Об этом рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев 24 февраля.

"Сама логика развития событий на границах с уже суверенными, признанными Российской Федерацией государствами, Донецкой и Луганской народными республиками, подвела к тому, чтобы заключить по просьбе этих республик договоры, и они были ратифицированы нашими высшими органами государственной власти, Государственной думой и Советов Федерации единогласно", - подчеркнул Геннадий Чеботарев.

По его мнению, Россией был дан очень четкий сигнал о том, что наша страна не будет оставаться в данной ситуации безучастной, в связи с заключенными договорами и взятыми на себя обязательствами. "А обстрелы, тем не менее, продолжались. И президент в этой ситуации принимает решение, обоснованное и правильное", - сказал Чеботарев.

Напомним, что в своем обращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что основная цель специальной военной операции - защитить людей. С просьбой о помощи к России обратились Донецкая и Луганская народные республики.

Николай Ступников