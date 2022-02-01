Тюменских предпринимателей проконсультируют по поводу новых льгот для технологических компаний

ТПП Тюменской области ТПП Тюменской области

Тюменские предприниматели могут получить бесплатные консультации по использованию льгот для технологических компаний. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Решение о расширении льгот для технологических компаний приняло правительство РФ. Компаниям позволят сократить платежи по налогу на прибыль при продаже своих разработок. Такие изобретения должны находиться на балансе предприятий с 1 января 2022 года.

Льготный режим будет действовать для крупных компаний в течение трех лет, для малого и среднего бизнеса – пять лет, рассказали в региональном департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

За последние 10 лет организации региона получили около трех тысяч патентов на изобретения, промышленные образцы и полезные модели.

Бесплатные консультации тюменские предприниматели могут получить в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142 или по тел. 534-000 доб. 1093.

Евгений Бабенко