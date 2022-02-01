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Тюменских предпринимателей проконсультируют по поводу новых льгот для технологических компаний

Экономика, 16:07 24 февраля 2022

ТПП Тюменской области

Тюменские предприниматели могут получить бесплатные консультации по использованию льгот для технологических компаний. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Решение о расширении льгот для технологических компаний приняло правительство РФ. Компаниям позволят сократить платежи по налогу на прибыль при продаже своих разработок. Такие изобретения должны находиться на балансе предприятий с 1 января 2022 года.

Льготный режим будет действовать для крупных компаний в течение трех лет, для малого и среднего бизнеса – пять лет, рассказали в региональном департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

За последние 10 лет организации региона получили около трех тысяч патентов на изобретения, промышленные образцы и полезные модели.

Бесплатные консультации тюменские предприниматели могут получить в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142 или по тел. 534-000 доб. 1093.

Евгений Бабенко

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# господдержка , инвестиции , льготы

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