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Тюменский лыжник Глеб Ретивых стал пятым на этапе Кубка мира в Лахти

Спорт, 11:42 27 февраля 2022

с личного аккаунта Глеба Ретивых в Instagram

Лыжник Тюменской области Глеб Ретивых финишировал пятым на этапе Кубка мира ФИС по лыжным гонкам в финском Лахти в первый день соревнований, 26 февраля.

По информации Федерации лыжных гонок России, самый лучший результат среди россиян в спринте свободным стилем показал тюменец Ретивых. Победа досталась норвежцу Йоханнесу Клебо.

Олимпийский чемпион Александр Большунов из Архангельской области финишировал 14-ым. Серебряный призер Олимпиады в Пекине, тюменец Иван Якимушкин – 37-ым.

Обладательница серебряной медали пекинских Олимпийских игр, тюменская лыжница Татьяна Сорина в спринте свободным стилем финишировала 16-ой.

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# Глеб Ретивых , Иван Якимушкин , лыжные гонки

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