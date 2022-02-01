Тюменский лыжник Глеб Ретивых стал пятым на этапе Кубка мира в Лахти

с личного аккаунта Глеба Ретивых в Instagram с личного аккаунта Глеба Ретивых в Instagram

Лыжник Тюменской области Глеб Ретивых финишировал пятым на этапе Кубка мира ФИС по лыжным гонкам в финском Лахти в первый день соревнований, 26 февраля.

По информации Федерации лыжных гонок России, самый лучший результат среди россиян в спринте свободным стилем показал тюменец Ретивых. Победа досталась норвежцу Йоханнесу Клебо.

Олимпийский чемпион Александр Большунов из Архангельской области финишировал 14-ым. Серебряный призер Олимпиады в Пекине, тюменец Иван Якимушкин – 37-ым.

Обладательница серебряной медали пекинских Олимпийских игр, тюменская лыжница Татьяна Сорина в спринте свободным стилем финишировала 16-ой.