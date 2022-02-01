В УФО ситуация с заболеваемостью коронавирусом остается напряженной

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Нельзя относиться к "омикрону", как к простому ОРВИ - это может повлечь за собой крайне негативные последствия для здоровья. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами в регионах.

Владимир Якушев обратил внимание на то, что людям необходимо соблюдать масочный режим, избегать мест массового скопления людей, внимательно следить за самочувствием и в случае ухудшения здоровья обращаться к врачу.

По данным Роспотребнадзора, 77% случаев приходится на штамм "омикрон", который переносится относительно легко. Однако штамм "дельта", при котором течение болезни тяжелее, тоже продолжает циркулировать.

В регионах УФО развернуто 17,3 тыс. коек для пациентов с коронавирусом, на стационарном лечении находятся 13,6 тыс. человек, 5% из них - на искусственной вентиляции легких. Это выше, чем в среднем по России, где показатель равен 4,2%.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионах УФО остается напряженной: количество заражений в пять-шесть раз выше, чем фиксировалось осенью 2021 года. Регионам необходимо контролировать соблюдение противоэпидемических мер и своевременно обеспечивать пациентов медпрепаратами, поставил задачу Владимир Якушев.