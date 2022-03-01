  • 1 марта 20221.03.2022вторник
  • В Тюмени -1..-3 С 6 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Житель Заводоуковска украл деньги у заснувшего приятеля

Происшествия, 10:28 01 марта 2022

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в краже задержали полицейские в Заводоуковске. С заявлением в правоохранительные органы обратился местный житель, из кармана его куртки украли 5 тыс. рублей, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимыого за аналогичное преступление 28-летнего мужчину. Он рассказал, что в день преступления выпивал в одной компании с потерпевшим. Когда знакомый уснул, злоумышленник, зная, что в кармане его куртки находятся деньги, воспользовался моментом и совершил кражу. После он уехал в гости к другу, все украденные деньги были потрачены им на спиртное и такси.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кража , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:49 01.03.2022Тюменца, поехавшего пьяным за цветами для жены, отправили в колонию
11:14 01.03.2022Пьяный бесправник устроил ДТП на угнанной "Газели" в Тюменском районе
10:28 01.03.2022Житель Заводоуковска украл деньги у заснувшего приятеля
10:06 01.03.2022В Исетском районе осудят двух горе-угонщиков