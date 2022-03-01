Житель Заводоуковска украл деньги у заснувшего приятеля

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в краже задержали полицейские в Заводоуковске. С заявлением в правоохранительные органы обратился местный житель, из кармана его куртки украли 5 тыс. рублей, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимыого за аналогичное преступление 28-летнего мужчину. Он рассказал, что в день преступления выпивал в одной компании с потерпевшим. Когда знакомый уснул, злоумышленник, зная, что в кармане его куртки находятся деньги, воспользовался моментом и совершил кражу. После он уехал в гости к другу, все украденные деньги были потрачены им на спиртное и такси.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Кража". Санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.