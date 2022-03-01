Молодых людей оштрафовали в Тюмени за езду на Mercedes с незаконной тонировкой

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителей, в разные дни нарушавших ПДД на одном автомобиле Mercedes, привлекли к ответственности, сообщает ГИБДД Тюменской области.

25-летний тюменец наказан за незаконную тонировку, отсутствие ОСАГО и нечитаемые знаки, к тому же у него не было при себе документов.

Ранее этот молодой человек дважды привлекался к ответственности за пьяное вождение, в том числе к уголовной, и за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

19-летнего водителя, управлявшего Mercedes, наказали за те же нарушения и за езду без водительского удостоверения. В 2021 году его четыре раза привлекали к ответственности за езду без прав. Всего за полтора года он "накопил" 36 нарушений.

Напомним, что автоинспекторы задержали в Тюмени водителя Лада Приора, нарушавшего правила дорожного движения в паре с водителем автомобиля Mercedes. Водитель, выезжавший на встречную полосу на видео, еще не задержан, он разыскивается.