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Молодых людей оштрафовали в Тюмени за езду на Mercedes с незаконной тонировкой

Происшествия, 12:24 01 марта 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Водителей, в разные дни нарушавших ПДД на одном автомобиле Mercedes, привлекли к ответственности, сообщает ГИБДД Тюменской области.

25-летний тюменец наказан за незаконную тонировку, отсутствие ОСАГО и нечитаемые знаки, к тому же у него не было при себе документов.

Ранее этот молодой человек дважды привлекался к ответственности за пьяное вождение, в том числе к уголовной, и за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.

19-летнего водителя, управлявшего Mercedes, наказали за те же нарушения и за езду без водительского удостоверения. В 2021 году его четыре раза привлекали к ответственности за езду без прав. Всего за полтора года он "накопил" 36 нарушений.

Напомним, что автоинспекторы задержали в Тюмени водителя Лада Приора, нарушавшего правила дорожного движения в паре с водителем автомобиля Mercedes. Водитель, выезжавший на встречную полосу на видео, еще не задержан, он разыскивается.

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# ГИБДД Тюменской области , штрафы

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