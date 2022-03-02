Ставки по автокредитам в России приблизились к 30%

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Ставки по автокредитам приблизились к 30 % по данным на 1 марта, сообщает управление по связям с общественностью страховой компании "Югория".

Стаховщики отмечают сложности с автокредитованием: "Банки в связи с ограничениями со стороны регулятора размером ПСК (полная стоимость кредита) фактически остановили автокредитование на прошедшей неделе. По последним данным, ЦБ снял ограничение по предельной стоимости кредита до 30 июня 2022 года, что откроет возможность кредитования, но значительно увеличит ставки предложения по кредитам".

В связи со сложившейся геополитической ситуацией "Югория" планирует сфокусироваться на работе по транспортным средствам б/у сегмента, как через официальных дилеров, так и не официальных, а также развивать сотрудничество с китайскими автомобильными брендами.

"Югория ведет работу по подготовке программ страхования для данных сегментов: для б/у сегмента решения на базе BMRS по быстрому приему на страхование, по китайским брендам специальные тарифы для промо предложения в дилерской сети и Flat тариф для online продаж", – резюмировал директор департамента по работе с автопроизводителями "Югории" Алексей Лагутин.

Эксперты также прокомментировали ситуацию с приостановкой поставок в Россию автомобилей производителей: Audi, General Motors, Volvo, Land Rover, Jaguar, Bentley и Rolls-Royce

Крупнейшие мировые автоконцерны заявили о приостановке поставок в Россию машин и запчастей. Причиной такого решения стало начало военных действий в отношении Украины, а также резкое падение курса рубля, из-за введенных санкций. О приостановлении отгрузки машин "Югории" объявили бренды: Audi, General Motors, Volvo, Land Rover, Jaguar, Bentley и Rolls-Royce. Будут ли возобновлены поставки позже, в компаниях не уточняют.

"Ситуация на автомобильном рынке меняется очень быстро, так в адрес российских дилеров сразу нескольких европейских автомобильных марок пришли письма от головных офисов о приостановке поставок автомобилей в Россию, – разъяснил Алексей Лагутин. – Сроки приостановки поставок не уточняются. Это могут быть, как срочные решения на 1-3 месяца, так и ситуационные – до стабилизации курса национальной валюты".