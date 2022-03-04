  • 4 марта 20224.03.2022пятница
  • В Тюмени -3..-5 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

15 команды Тюменской области разыграют награды чемпионата по мини-лапте

Спорт, 15:13 04 марта 2022

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

15 команд примут участие в чемпионате Тюменской области по мини-лапте с 4 по 6 марта, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Сильнейшие спортсмены муниципалитетов, высших и средних учебных заведений юга области, сборные команды городов встретятся в пос. Боровский. На соревнования приедут девять мужских и шесть женских команд.

Игры стартуют ежедневно в 10 часов. По итогам соревнований сформируют сборные команды для участия в апрельском чемпионате России по мини-лапте среди мужских и женских команд, который пройдет в Йошкар-Оле, и мартовских всероссийских соревнованиях по мини-лапте среди студенческих команд в Уфе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лапта

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:56 04.03.2022Луиза Носкова: отстранение паралимпийцев от участия в Играх - возмутительное решение
15:13 04.03.202215 команды Тюменской области разыграют награды чемпионата по мини-лапте
14:40 04.03.2022Белорусские биатлонисты приедут на чемпионат России в Тюмень
11:45 04.03.2022Чемпион Европы, участник Олимпийских игр Павел Вавилов осудил отстранение российских паралимпийцев от участия в Играх