15 команды Тюменской области разыграют награды чемпионата по мини-лапте

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

15 команд примут участие в чемпионате Тюменской области по мини-лапте с 4 по 6 марта, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

Сильнейшие спортсмены муниципалитетов, высших и средних учебных заведений юга области, сборные команды городов встретятся в пос. Боровский. На соревнования приедут девять мужских и шесть женских команд.

Игры стартуют ежедневно в 10 часов. По итогам соревнований сформируют сборные команды для участия в апрельском чемпионате России по мини-лапте среди мужских и женских команд, который пройдет в Йошкар-Оле, и мартовских всероссийских соревнованиях по мини-лапте среди студенческих команд в Уфе.