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Первенство Тюменской области по волейболу пройдет в Тобольске

Спорт, 16:48 04 марта 2022

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области. | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области.

Первенство Тюменской области по волейболу пройдет в Тобольске с 4 по 6 марта, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

На площадку выйдут юноши 2006-2007 года рождения, представляющие зону "Центр". За звание лучших сыграют восемь дружин. В группе "А" выступят две команды из Тюмени, волейболисты из Нижней Тавды и Исетского района. Группу "В" представят спортсмены Боровского, Заводоуковска, Тобольска и Ялуторовска.

Команды, занявшие первые пять мест, выйдут в финал. Он пройдет в апреле-мае 2022 года.

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# волейбол , Тобольск

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