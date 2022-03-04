Тюменские предприниматели предлагают снизить ставку по УСН до 1%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снизить ставку по УСН (упрощенная система налогообложения) до 1%. В Тюменской области она составляет 3% с 2020 года. Авансировать контракты в сфере госзакупок по любой форме торгов. Эти и другие предложения подготовили тюменские предприниматели для рассмотрения на региональном и федеральном уровнях, сообщает ТРО "Опора России".

50 предпринимателей обсуждали, анализировали текущую ситуацию в сфере малого и среднего бизнеса. Как заметил вице-президент "Опора России" Эдуард Омаров, впервые за всю историю взаимоотношений бизнес и власть оперативно реагируют на изменение ситуации.

"Ситуационный центр уже создан в Москве, в него включились все ответственные за развитие экономики: правительство, Экспортный центр, Центробанк и ведущие бизнес-объединения России. Будут созданы региональные штабы, в том числе и тюменский, который будет обсуждать и вырабатывать необходимые меры, чтобы быстрее принимать решения, минимизирующие наши с вами потери" - говорит он.

ТРО «Опора России» ТРО «Опора России»

Предприниматели региона столкнулись с проблемами взаимодействия и обмена валютой с Китаем, высокой наценкой у поставщиков. Есть определенные сложности с поставками продуктов питания на Север, поставками кофе в Россию. Одна из проблем - возвраты туров за границу и по России. Потеря процентов по эквайрингу из-за окончания действия программы кешбэка.

Омаров рассказал тюменским предпринимателям о пакете мер, которые будут реализованы в ближайшее время на федеральном уровне: мораторий на банкротство, поддержка системы быстрых платежей, отсрочка по налогам, пересмотр ограничительных мер по ковиду, поддержка импортеров и экспортеров и другие. Эдуард Омаров отметил, что меры поддержки разработаны для всех отраслей.

"Мы будем активно искать новые каналы коммуникации, сбыта, экспорта, импорта с восточными странами. Призываю всех предпринимателей двигаться, искать новые возможности и решения", - сказал вице-президент ТРО "Опора России".