В России принят закон о кредитных каникулах по ипотеке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Закон о новых кредитных каникулах для граждан, в том числе по ипотеке, приняла Государственная дума РФ во втором и третьем чтениях 4 марта.

До 30 сентября заемщик сможет обратиться к кредитору с требованием о предоставлении каникул. Кабмин будет вправе продлить этот льготный период. Кредитные каникулы предоставят на срок не более полугода, возможна отсрочка платежей по кредиту или займу либо уменьшение их размера.

Пакет законов депутаты приняли для защиты экономики и граждан в условиях зарубежных санкций.

Среди первоочередных мер также амнистия капиталов, механизмы для дополнительной индексации пенсий, мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса на 2022 год.

Все существующие меры поддержки будут сохранены, социальные обязательства государства — выполнены, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Государственной думы.