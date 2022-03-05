Эксперты отмечают несамостоятельность политики Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский несамостоятелен в принятии решений по ситуации в Донбассе. Такое мнение выражают многие эксперты.

Изначально политика украинского президента была направлена на заискивание перед Евросоюзом, США и НАТО. Еще в 2019 году, после избрания на пост главы государства, он посетил страны, которые в 2022 году заняли наиболее агрессивную политику в отношении России. Первый зарубежный визит Владимира Зеленского, продлившийся два дня, был похож на настоящие смотрины. При этом в них участвовали не только представители ЕС и НАТО, но и советник президента США, президент Польши и премьер-министр Грузии, пишет "Коммерсантъ".

"Президент Украины Владимир Зеленский несамостоятелен в принятии решений по ситуации в Донбассе, поскольку на встрече "четверки" в Париже отказался согласовать разведение войск вдоль линии соприкосновения с республиками Донбасса и выступил против такого разведения в принципе. Даже по ключевому вопросу своей предвыборной кампании, когда президент Зеленский говорил о том, что он, прежде всего, хочет прекратить войну и чтобы люди перестали гибнуть, даже по этому вопросу у него руки связаны, видимо", - приводит слова главы МИД России Сергея Лаврова REGNUM.

Поддерживают это мнение и тюменские эксперты. В частности, председатель Тюменской областной общественной организации корейцев "Единство" Алексей Тен, ранее в интервью ИА "Тюменская линия" подчеркивал, что некоторые государства финансируют экстремистов и террористов на территории Украины. По его словам, они ставят совей задачей подорвать российскую стабильность, экономику и межнациональную дружбу.

Сам Зеленский своей зависимости от руководства США не скрывает. Многие решения он согласовывает с главой Соединенных Штатов Америки. Об этом говорят его собственные публикации в социальных сетях.

"Только что поговорил с президентом США. Обсуждались руководящая роль США в вопросе антироссийских санкций и оборонная поддержка Украины", - пишет Зеленский в своем Twitter.