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Более 150 тысяч рублей жительница Увата перевела телефонным мошенникам

Происшествия, 17:46 09 марта 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 150 тысяч рублей лишилась жительница Увата из-за телефонных мошенников, сообщает отдел МВД России по Уватскому району.

Девушка 1992 года рождения обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сотрудником службы безопасности банка, клиентом которого она является. По словам мошенника, на имя девушки пытались оформить кредит. Чтобы сохранить свои деньги, она по инструкции неизвестного сняла все сбережения и положила их на "более безопасный" счет через банкомат. Затем потерпевшей позвонил другой неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов.

Когда пострадавшая перечислила более 150 тысяч рублей на счет злоумышленников, номера их телефонов оказались недоступны. Тогда жительница Увата поняла, что стала жертвой телефонных мошенников.

Сотрудники следственного отделения ОМВД России по Уватскому району возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Сотрудники уватской полиции разыскивают виновных, которым грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Если вы стали жертвами мошенничества – незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02 (или 102 с мобильного телефона).

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# мошенничество

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