Хоккеисты "Рубина" сыграют в четвертьфинале с тольяттинской "Ладой"

| Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте | Фото: ХК "Рубин" во ВКонтакте

ХК "Рубин" сыграет в 1/4 финала Кубка Петрова с тольяттинской "Ладой", сообщает пресс-служба сибирского клуба.

11 и 12 марта команды встретятся в Тюмени, 15 и 16 марта - в Тольятти. При необходимости в серии до 4 побед проведут поединки 19, 22 и 25 марта.

Билеты на домашние игры "Рубина" поступили в продажу 10 марта. Приобрести их можно онлайн или в точках продажи. Во Дворце спорта кассы работают только в день игры.