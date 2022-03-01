Юные тюменцы посоревнуются в сноубординге на Воронинских горках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первенство Тюмени по сноубордингу и горнолыжному спорту состоится 12 и 13 марта в центре "Воронинские горки". Соревнования пройдут в возрастных группах 5–8, 9–10, 11–12 и 13–14 лет, сообщает областной департамент по спорту и молодежной политике.

Как уточняют организаторы, такое разделение позволит юным спортсменам попробовать свои силы на трассах слалома в справедливой конкуренции. Отметим, что в 2021 году в заездах приняли участие более 150 спортсменов.

"Ежегодно увеличивается количество участников младше восьми лет. Это положительная тенденция в развитии сноубординга и горнолыжного спорта", - добавила тренер по горнолыжному спорту Анна Олещенко.