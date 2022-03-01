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Тюменские чирлидеры в третий раз стали чемпионами России

Спорт, 11:52 10 марта 2022

Федерация чир спорта и чирлидинга Тюменской области | Фото: Федерация чир спорта и чирлидинга Тюменской области

Весь пьедестал всероссийских соревнований в акробатической дисциплине "Чирлидинг–стант" (небольшие команды до 5 человек) в возрастной категории 15-18 лет завоевал тюменский коллектив "Victory". Также этот клуб спортивного чирлидинга в третий раз подряд стал чемпионом России в дисциплине "Чирлидинг–группа" (самая массовая дисциплина до 24 человек в команде).

Всего ежегодные чемпионат и первенство по чир спорту, а также всероссийские соревнования собрали более 5 тыс. 500 спортсменов из 47 регионов страны.

Тюменскую область представляли 150 спортсменов из Клуба спортивного чирлидинга "Victory" и Школы акробатики и чир спорта "Дельта", сообщает региональная Федерация чир спорта и чирлидинга.

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