Тюменские чирлидеры в третий раз стали чемпионами России

| Фото: Федерация чир спорта и чирлидинга Тюменской области | Фото: Федерация чир спорта и чирлидинга Тюменской области

Весь пьедестал всероссийских соревнований в акробатической дисциплине "Чирлидинг–стант" (небольшие команды до 5 человек) в возрастной категории 15-18 лет завоевал тюменский коллектив "Victory". Также этот клуб спортивного чирлидинга в третий раз подряд стал чемпионом России в дисциплине "Чирлидинг–группа" (самая массовая дисциплина до 24 человек в команде).

Всего ежегодные чемпионат и первенство по чир спорту, а также всероссийские соревнования собрали более 5 тыс. 500 спортсменов из 47 регионов страны.

Тюменскую область представляли 150 спортсменов из Клуба спортивного чирлидинга "Victory" и Школы акробатики и чир спорта "Дельта", сообщает региональная Федерация чир спорта и чирлидинга.