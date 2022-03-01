В Тюмени молодые спортсмены примут участие в соревнованиях по гиревому спорту

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Соревнования по гиревому спорту пройдут в Тюмени 11 марта в рамках спартакиады среди профессиональных образовательных организаций города.

В борьбу за медали вступят юноши в семи весовых категориях и девушки в четырех весовых категориях. В юношеской программе ребята посоревнуются в толчке двух гирь, а девушки - в рывке с гирей.

Спортсменов, показавших лучшие результаты, наградят кубками и дипломами, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.