В Тюмени молодые спортсмены примут участие в соревнованиях по гиревому спорту
| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени
Соревнования по гиревому спорту пройдут в Тюмени 11 марта в рамках спартакиады среди профессиональных образовательных организаций города.
В борьбу за медали вступят юноши в семи весовых категориях и девушки в четырех весовых категориях. В юношеской программе ребята посоревнуются в толчке двух гирь, а девушки - в рывке с гирей.
Спортсменов, показавших лучшие результаты, наградят кубками и дипломами, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.