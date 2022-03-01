В Тюмени 80 новых автобусов на метане и дизеле выйдут на линии в ближайшие дни

с личного аккаунта Руслана Кухурука в Instagram с личного аккаунта Руслана Кухурука в Instagram

80 новых автобусов пополнили транспортных парк Тюмени. Из них 31 работает на природном газе, 34 – на дизельном топливе и еще 15 автобусов – это "гармошки". Через несколько дней все они выйдут на линии.

Об этом глава города Руслан Кухарук написал в своем аккаунте в Instagram.

"В новых автобусах комфортно как в салоне, так и в кабине водителя. Они оборудованы всем необходимым. Я посидел на водительском кресле. Хочу отметить, что транспорт изготовлен в специальной комплектации в соответствии с требованиями заказчика и оснащен эргономичным сиденьем водителя, звуковой сигнализацией, установлены тахографы, которые следят за соблюдением режима труда и отдыха. Навигационное оборудование позволяет следить за соблюдением скоростного режима и маршрута движения. Есть экран куда выведено видео со всех камер, а запись сохраняется на жёстком диске", - рассказал Кухарук.

Они имеют низкопольную компоновку и систему, которая обеспечивает наклон кузова по направлению к посадочной платформе. В салоне установлены приспособления для перевозок маломобильных групп населения: аппарели и крепления для инвалидных колясок.

Новые климатические системы, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств - все это есть в каждом автобусе. Вся партия брендирована в стилистике "Тюменский транспорт".

"Мы обсудили риски, которые возникают из-за вводимых в отношении нашей страны санкций. Специалисты сказали, что прорабатываются сейчас механизмы, которые помогут справиться с задачами в это непростое время. Детально рассматриваются вопросы дальнейшего технического обслуживания всего автопарка, поставки запчастей и оборудования", - отметил глава Тюмени.