Владимир Путин призвал защитить права иностранных партнеров, которые остаются в России

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Права иностранных инвесторов, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены. Такую задачу поставил президент Владимир Путин, который 10 марта провел совещание с членами правительства.

"Мы сами ни от кого не собираемся закрываться. Мы открыты для работы со всеми нашими партнёрами, инопартнерами, которые сами этого хотят, - подчеркнул он. - В этой связи права тех иностранных наших инвесторов и коллег, которые остаются в России и работают в России, должны быть надежно защищены, и я прошу правительство не упускать это из виду".

Ну, а в случае, когда производства все-таки закрываются, президент настаивает на решительных действиях. "Ни в коем случае не допускать какого-то ущерба для локальных поставщиков, российских поставщиков каких-то комплектующих, материалов, - заявил он. - Нужно тогда, как и предложил председатель правительства, вводить внешнее управление и передавать потом эти предприятия тем, кто работать хочет. Инструментов – легальных, рыночных инструментов – достаточно, никакого произвола здесь нет необходимости допускать. Мы найдем легальные решения этих вопросов".

Отдельно президент остановился на ситуации, которая складывается в мире вокруг удобрений. "Чрезвычайно острая ситуация складывается в мире, - сообщил он. - Еще до всяких событий, связанных с Украиной, она и без того сложная была. Сейчас она усугубляется, потому что Россия и, кстати, Белоруссия являются одними из крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки. Если нам и дальше будут создавать какие-то проблемы в финансировании этой работы, в страховании, в логистике, в доставке наших грузов, то цены, и так запредельные уже, – они ещё больше вырастут. А это, в свою очередь, будет влиять на конечный продукт – на продукты питания".

Президент подчеркнул, что ни в коем случае нельзя допустить ничего подобного на нашем продовольственном рынке.

"Поэтому нам, прежде всего, нужно обеспечить необходимый объем удобрений на нашем рынке, нашим сельхозпроизводителям, но у нас есть ресурсы, мы можем, готовы поставлять нашим иностранным партнерам", - сказал он.

Как сообщил министр промышленности и торговли Дмитрий Мантуров, принято решение временно ограничить сейчас поставку удобрений на внешние рынки. "Связано это в первую очередь не с тем, что мы хотим кому-то создать проблемы, а с тем, что нам создали проблемы, связанные с логистикой: корабли европейских перевозчиков не грузят нашу продукцию", - пояснил он.