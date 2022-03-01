Депутат Госдумы Иван Квитка попрощался со своими подписчиками в Instagram
| Фото: информационный центр правительства Тюменской области
Депутат Госдумы Иван Квитка попрощался со своими подписчиками в Instagram.
"Уважаемые друзья! В связи с новыми правилами Meta, разрешающими призывы к насилию в отношении граждан России, я вынужден закрыть свой аккаунт в Instagram", — написал политик.
Иван Квитка создал личные страницы в Telegram, ВКонтакте и Одноклассниках. Именно на этих ресурсах политик продолжит делиться актуальной информацией, связанной не только с депутатской деятельностью. Будет высказывать свою позицию по темам, которые волнуют каждого, рассказывать об изменениях в законодательстве, о решении проблемных вопросов граждан.