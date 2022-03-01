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Депутат Госдумы Иван Квитка попрощался со своими подписчиками в Instagram

Политика, 20:10 11 марта 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Депутат Госдумы Иван Квитка попрощался со своими подписчиками в Instagram.

"Уважаемые друзья! В связи с новыми правилами Meta, разрешающими призывы к насилию в отношении граждан России, я вынужден закрыть свой аккаунт в Instagram", — написал политик.

Иван Квитка создал личные страницы в Telegram, ВКонтакте и Одноклассниках. Именно на этих ресурсах политик продолжит делиться актуальной информацией, связанной не только с депутатской деятельностью. Будет высказывать свою позицию по темам, которые волнуют каждого, рассказывать об изменениях в законодательстве, о решении проблемных вопросов граждан.

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# Иван Квитка

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