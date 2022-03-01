Замерзавшего в лесу парня спасли участковый и ветеран ОВД

Заблудившегося в лесу молодого человека спас участковый полиции в с. Исетское. Как сообщает УМВД по Тюменской области, о том, что 17-летний парень пропал, возвращаясь ночью в п. Коммунар, полиции рассказала его подруга.

По ее словам, юноша пешком отправился в населенный пункт в нескольких километрах от поселка, где проживает его подруга. По пути он сбился с дороги, но успел позвонить брату и девушке и сообщить, что заблудился и замерзает.

К поискам приступили сотрудники полиции, МЧС и охотоведы. Участковый уполномоченный Александр Калинин стал обследовать полевые дороги, по которым предположительно следовал молодой человек. К сотруднику полиции на снегоходе подъехал ветеран органов внутренних дел Владимир Палкин. Поиски они продолжили вместе.

Следы молодого человека привели к лесу. Объехав вокруг лесного массива, мужчины не обнаружили следов того, что парень вышел на дорогу. На снегоходе они направились в лес, где и нашли заблудившегося юношу, который уже был без сознания.

Александр Калинин и Владимир Палкин на снегоходе вывезли пострадавшего к дороге, перенесли в служебный автомобиль и доставили в больницу. Медики диагностировали у пациента общее переохлаждение и обморожение стоп. В настоящее время молодой человек находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.