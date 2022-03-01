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Тюменская область получит 1 млрд 700 млн рублей на строительство инфраструктуры

Экономика, 10:15 12 марта 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млрд 700 млн рублей кредита на строительство инфраструктуры получит Тюменская область на 2024-2025 г. Лимит бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов одобрил президиум правительственной комиссии по региональному развитию, сообщает Главное управление строительства Тюменской области в своем Telegram-канале.

Специалисты управления совместно с региональными органами власти работают над формированием заявки с объектами, которые можно построить, используя инфраструктурный кредит.

Напомним, Тюменская область уже получила один инфраструктурный кредит на 6,5 млрд на выгодных условиях — под 3% годовых. Эти деньги пойдут на строительство двух развязок на ул. Мельникайте - Дружбы и на Червишевском тракте, ул. Ф. Салманова в Тюменской слободе и школы на 1200 мест в мкр Ямальский-2.

Инфраструктурный кредит выдается региону на 15 лет под льготный процент и позволяет ускорить темпы строительства необходимой транспортной и социальной инфраструктуры.

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# ГУС Тюменской области , инфраструктурный займ , строительство

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