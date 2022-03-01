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Тюменцы признаны чемпионами России по скалолазанию

Спорт, 16:31 14 марта 2022

пресс-служба Федерации скалолазания России | Фото: пресс-служба Федерации скалолазания России

Тюменская спортсменка Екатерина Баращук признана победителем чемпионата России по скалолазанию в дисциплине "лазание на скорость", который прошел в Тюмени, сообщает Федерации скалолазания России.

Звание чемпионки России Екатерина завоевала впервые. В прошлом году у спортсменки был дебютный подиум на главном национальном старте – бронзовый.

Серебро получила Полина Кулагина из Красноярского края, бронзовую награду - Елизавета Иванова из Свердловской области.

пресс-служба Федерации скалолазания России | Фото: пресс-служба Федерации скалолазания России

Победителем среди мужчин стал представитель Тюменской области Александр Шиков. Серебро завевал Дмитрий Тимофеев, Пермский край, бронзу - Ярослав Пашков из Свердловской области.

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# скалолазание

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