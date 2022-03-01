Студенты медуниверситета из Колумбии и Египта примерили лапти и смастерили куклу-тюменочку

| Фото: пресс-служба ТюмГМУ | Фото: пресс-служба ТюмГМУ

Адаптироваться в новой стране через изучение языка и погружение в местную культуру помогают иностранцам в Тюменском государственном медуниверситете. Граждане Колумбии, Египта, Йемена и Камеруна, третий месяц обучающиеся на подготовительном курсе ТюмГМУ, побывали на экскурсии в Центре русской культуры.

Иностранцы познакомились с предметами русского быта, прялкой, примерили лапти, попробовали ухватом достать чугунок из печи. Участники встречи смастерили традиционный сувенир — куклу-тюменочку, угостились чаем с баранками и услышали игру на балалайке и гуслях.

"Одной из ключевых задач при обучении иностранному языку является повышение мотивации студентов к изучению языка. Для этого в образовательный процесс включается учебная экскурсия, на которой иностранец не только изучает русский язык, но и приобщается к новой для него культуре и традициям", — рассказала старший преподаватель подготовительного курса для иностранцев Тюменского ГМУ Ольга Черных.