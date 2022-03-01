В Тюменской области планируют газифицировать 98% домовладений к 2023 году

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

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Доля газифицированных домов и квартир в Тюменской области составит 98% к 2023 году. В 2021 году в рамках региональной программы газификации полностью выполнен план по строительству объектов газоснабжения для более чем 6 тыс. потребителей. В настоящее время жители Тюменской области подали свыше 11,5 тыс. заявок на догазификацию домовладений, 9,5 тыс. из них принято в работу, сообщает пресс-служба компании.

О том, как работает догазификация в регионе, в чем ее отличие и каковы условия подключения газа к домовладению, рассказал в интервью генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

- Как вы оцениваете возможность достижения столь высокого уровня газификации в Тюменской области?

В Тюменской области давно созданы уникальные условия для газификации домовладений. Первая масштабная региональная программа газификации была реализована в 2014-2017 годах. Благодаря этому "голубое топливо" поступило в 110 населенных пунктов юга Тюменской области, построено 873 км сетей, возможность бесплатного подключения к газовым сетям получили более 15 тысяч потребителей в 90 населенных пунктах. Это хороший результат, который показал, что государственно-частное партнерство помогает снизить в конечном итоге стоимость газификации для населения и сокращает сроки строительства газопроводов. Далее программа была продолжена на 2018-2022 годы и дополнена объектами по догазификации до 2023 года. Теперь те, кто не подвел трубу до границы участка по региональной программе, может сделать это бесплатно в рамках догазификации.

- Чем догазификация отличается от "обычной" газификации?

Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых домов в уже газифицированных населенных пунктах. Дом и участок должны быть в собственности, газ использоваться для личных нужд, а не коммерческих целей. Газификация же касается не только граждан, но и бизнеса и предполагает строительство магистральных и межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов, а уже потом строительство газопровода до границ земельных участков заявителей.

- Можно ли еще успеть подать заявку на догазификацию?

Прием заявок продолжается в ежедневном режиме. Подать заявление можно любым удобным способом: на сайте "Газпром межрегионгаз Север" в разделе "Догазификация" или "Прием документов в электронной форме"; обратившись в офис компании по месту жительства (адреса газовых участков есть на интерактивной карте); на портале Единого оператора газификации; на портале госуслуг; обратившись в МФЦ.

- Какие документы нужны чтобы подать заявку?

Перечень документов небольшой: паспорт, СНИЛС, правоустанавливающие документы на дом и участок, ситуационный план, кадастровый номер. Дом должен быть уже построен, а сам участок и строение - оформлены надлежащим образом. Когда документы будут обработаны, заявка рассмотрена и принята в работу, заявителю направят договор для подписания. Его неотъемлемой частью будут технические условия. На подписание договора отводится 10 дней.

- Когда ожидать газ после подписания договора?

Что касается сроков подключения домовладения, то они будут указаны в пообъектном плане-графике. Ознакомиться с ним можно на сайте правительства Тюменской области или на сайте ООО "Газпром межрегионгаз Север". Кроме того, срок подключения прописывается в договоре. В зависимости от технических характеристик, выполняемых по подключению мероприятий, срок может быть продлен от 30 до 200 дней. И самое главное – готовность абонента. То есть внутренние работы - монтаж системы отопления, разводка - должны быть выполнены. Без этого подключить дом к газу невозможно.

- Бытует мнение, что газификация – это дорогое удовольствие. В какую сумму в среднем может уложиться будущий потребитель?

Несмотря на то, что до границ участка все работы по газификации выполняются бесплатно, собственники тоже несут затраты. Это покупка газового котла, труб, прибора учета, плиты, а также строительно-монтажные работы от границ земельного участка до дома и внутри него. У нас в регионе действуют субсидии на газификацию. В июле 2021 года губернатор подписал распоряжение о расширении перечня льготных категорий и увеличении суммы компенсации за внутридомовую газификацию до 60 тысяч рублей.

- Хватит ли этих денег для покрытия всех расходов на газификацию?

Всё очень индивидуально. Поставщики газового оборудования заинтересованы в том, чтобы покупали именно их товар. Мы же стараемся находить для будущих потребителей газа надежное и доступное по цене оборудование, производимое в России. Уже сейчас в закупке товаров и услуг для газификации значительную долю занимают отечественные производители. Догазификации – это отличная возможность, сэкономив денежные средства, улучшить условия быта, что особенно актуально для нашей сибирской зимы.