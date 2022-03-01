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Моор: Тюменская область готова выполнить поручения президента России

Губернатор, 21:37 16 марта 2022

kremlin.ru

Тюменская область готова выполнить все поручения президента России, написал в Telegram-канале глава региона Александр Моор, комментируя итоги совещания по социально-экономической поддержке регионов, которое провел президент России Владимир Путин.

Участники встречи обсудили с главой государства сложившуюся в стране ситуацию.

В первую очередь глава государства поручил минимизировать безработицу. Напомним, ситуация на региональном рынке труда находится под личным контролем губернатора Тюменской области. Сейчас уровень регистрируемой безработицы составляет 0,6%. Год назад это значение было существенно выше - 2,3%.

Традиционно сохраняется высокий спрос на работников строительной отрасли, сельского хозяйства, обрабатывающих производств, торговли и сферы услуг.

Фото: admtyumen.ru

"Губернаторам переданы дополнительные полномочия. На местах будет возможность принимать гибкие оперативные решения по поддержке экономики и граждан. Уверен, что вместе мы справимся!", - обратился к тюменцам Александр Моор.

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Владимир Путин , социально-экономическое развитие

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